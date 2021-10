Auto ramt in Utrecht winkelpui Zeeman in: schade enorm, reden onduidelijk

Bekend Pv­dA-raads­lid uit Utrechtse Zuilen door haar partij op zijspoor gezet: ‘Wat ontzettend dom’

8 oktober Het bekende Utrechtse PvdA-raadslid Hester Assen (40) is door haar partij op een zijspoor gezet. De politica heeft in de conceptkandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 met plek 8 een onverkiesbare plek toebedeeld gekregen. ,,Politiek is soms hard en vandaag is dat voor mij zo’’, liet Assen op Twitter weten.