Auto’s rijden veel te hard op Lekdijk en in Polsbroek

Op twee locaties komen die maatregelen er in elk geval: ter hoogte van Dorp 66 in Polsbroek, waar een nieuwe brug en kruising op de planning staan. En op de Damweg vanaf Polsbroekerdam richting Oudewater, die wordt versmald met uitwijkplaatsen.

Uitkomsten op Facebook

De metingen worden sinds mei dit jaar gedaan met zes snelheidsdisplays die over de negen kernen rouleren. De uitkomsten worden wekelijks gepubliceerd op de website, Twitter en de facebookpagina van de gemeente.

Op de Zuidzijdseweg en de Damweg blijken snelheden van bijna 80 km gemeengoed onder automobilisten, waar 60 is toegestaan. Ook in de Dorpstraat in Lopik rijden automobilisten vaak sneller dan de 30 km die binnen de bebouwde kom geldt. Verder rijdt op het Benedeneind Zuidzijde bij Benschop een deel te hard.

Ongeveer 80 procent van de bestuurders rijdt gemiddeld 65 km, terwijl 60 is toegestaan. Uitschieters naar 95, 100, 110 km en soms nog hoger worden op de buitenwegen in de lintbebouwing incidenteel gemeten. Op sommige displays krijgen passanten de gemeten snelheid te zien. Op andere displays verschijnt een smiley (goed) of huilende emoticon (te hard). De displays zijn aangeschaft op verzoek van de gemeenteraad.

Klachten

Met name van de snelheden bij Polsbroek en op de Damwegen zeggen burgemeester en wethouders ‘geschrokken’ te zijn. Klachten bereikten de gemeente met enige regelmaat, maar aan hard cijfermateriaal ontbrak het.

,,Nu we het kunnen onderbouwen met concrete cijfers heeft het wel degelijk zin om de politie te vragen om meer controles’’, zegt burgemeester Jan Pieter Lokker. In het verleden kreeg de gemeente geregeld te horen dat snelheidscontroles ‘geen prioriteit’ hadden of dat er geen capaciteit was.

Drempels

,,Het standpunt van het Openbaar Ministerie is dat wegen waar een snelheid van 30 of 60 km geldt erop ingericht moeten zijn om die snelheid af te dwingen’’, aldus wethouder Gerrit Spelt. ,,Maar dat is technisch bijna niet te doen op de wegen die wij hebben.’’ Tussen de Lopikse kernen liggen tientallen kilometers aan buitenwegen. Drempels bleken in het verleden niet succesvol omdat niemand ze voor zijn deur wil uit vrees voor trillingen en scheuren in de muren van huizen.