Auto slaat over de kop in woonstraat Kanaleneiland, bestuurder gevlucht

Niet de leerlingen maar de docenten van Het Nieuwe Lyceum vliegen nu van lokaal naar lokaal

6:01 Anderhalf jaar geleden stond rector Dick Frantzen van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven nog met een bouwhelm op bij een half gesloopte school. Nu staat hij in de gloednieuwe aula op praktisch dezelfde plek met een bezem etensresten van een tafel te vegen. De nieuwbouw is tot volle tevredenheid van docenten en leerlingen in gebruik genomen. Op 7 november volgt de feestelijke ingebruikname.