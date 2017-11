Auto vliegt in brand op Vleutenseweg

Nog onbekend hoe lang cultuurgebouw Spectrum dicht blijft

17:10 Hoe lang blijft Spectrum nog gesloten in Veenendaal? ,,We kunnen dat nog niet zeggen’’, aldus de gemeente die het cultuurgebouw gisteravond sloot vanwege mogelijk instortingsgevaar. ,,Dat is afhankelijk van de uitkomst van het nadere onderzoek.’’