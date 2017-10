Auto vliegt in brand tijdens rijles

Spoeddebat over dubieuze taalschool voor vluchtelingen in Utrecht

12:59 Op verzoek over PvdA wordt aanstaande donderdag in de gemeenteraad een debat gevoerd over taalscholen voor vluchtelingen. De partij is niet tevreden over de informatievoorziening van het college van burgemeester en wethouders over de problemen van een dubieuze taalschool.