Autokrakers aangehouden in Hoograven

IJsselsteiners zwemmen 151.787 euro bij elkaar voor onderzoek naar ALS

2 september De eerste editie van 'A Local Swim' in IJsselstein in de Hollandsche IJssel is zaterdag een groot succes geworden. 248 volwassenen die 2 kilometer zwommen en 26 jongeren van 10 tot en met 15 jaar die 500 meter zwommen, haalden maar liefst 151.787 euro op voor onderzoek naar de ziekte ALS.