Autokrakers gepakt in Culemborg

De oplettende burger had gezien dat twee personen zich verdacht ophielden bij een auto die geparkeerd stond op de Perrenotlaan in Culemborg. Opeens vertrokken zij in hun auto. Doordat het type auto en een kenteken waren genoteerd, kon naar de verdachte auto worden uitgekeken. Op de rotonde van de N320 ter hoogte van Beusichem zagen agenten de bewuste auto rijden. De auto werd gesommeerd te stoppen. Vervolgens werden de personalia van de twee inzittenden gecontroleerd. Daaruit kwam naar voren dat zij bekend waren met het plegen van auto-inbraken.

Het duo werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau in Tiel. Bij hun fouillering werden diverse goederen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. Op de plek waar het duo was gezien door de melder, was van één auto de ruit ingeslagen. Mogelijk hebben zij in meerdere auto's ingebroken.