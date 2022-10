Automobilist dronken van de weg geplukt en kruipt ondanks rijontzegging wéér achter het stuur

Update / Met video Verdachte (16) opgepakt voor nieuwe explosie in Utrechtse straat, woning voorlopig gesloten

In Leidsche Rijn is opnieuw een ontploffing geweest in een straat waar eerder deze maand ook al een explosie was. Vannacht zijn bij een woning aan de Tweede Westerparklaan de ramen op de benedenverdieping gesneuveld. Een verdachte is gearresteerd.

16 oktober