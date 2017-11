Automobilist onder invloed in Zeist gaat twee keer de fout in

De wraak van de rode woelmuis

12:57 'Au!!!'. De rode woelmuis neemt wraak. Als muizenteller Jan van Delden de greep in zijn nekvelletje even wat laat vieren zet het beestje zijn tanden meteen in de vinger van zijn belager. Die geeft het daarop zijn vrijheid maar terug. Een aantekening in het logboek resteert.