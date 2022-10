Automobilist rijdt met jonge dochter als bijrijder vol door rood voor ogen van de politie Utrecht

Problemen met Rode Brug in Utrecht zijn hardnekkig: ‘Het is een drama’

Op het voormalige brugwachtershuisje - een rijksmonument uit 1890 - staat het probleem in twee talen: ‘Bridge broken! Will not open. Brug defect! Gaat niet open’. Maar waarom de Rode Brug over de Vecht in Utrecht sinds het begin van de zomer niet meer open gaat, is onduidelijk.

7:57