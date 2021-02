Automobilist scheurt met 189 km/u over provinciale weg waar Maurits (18) vorig jaar verongelukte

video Dierenorga­ni­sa­ties maken zich grote zorgen over Zuilense kippen: ‘Vang niet alleen de hanen, ook de hennen!’

26 februari Dierenorganisaties maken zich grote zorgen over het lot van de hennen en hanen in het Julianapark in de Utrechtse wijk Zuilen. Ze willen in gesprek met de gemeente over een diervriendelijke oplossing voor de overlast, waar een groep bewoners van de wijk over klaagt.