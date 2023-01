Automobilist trapt verkeerde pedaal in en rijdt tegen muur van wooncomplex in Zeist

64 verwaar­loos­de schapen weggehaald bij omstreden handelaar: ‘Ik heb erbij staan janken’

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft opnieuw zeer verwaarloosde schapen weggehaald bij de omstreden schapenhandelaar uit Bodegraven. De 64 dieren stonden in een weiland in Kockengen. De eigenaar is laaiend: ,,Ze zijn bij de NVWA krankzinnig geworden.”

18 januari