Automobiliste botst in De Meern op geparkeerde auto en maakt een heel bijzondere schuiver

rechtszaak ‘Je moet opgehangen worden’: bedreigers vertellen waarom ze schrijver Pim Lammers dood wilden

Ze noemden hem ‘uitgeteerde pedo’, ‘vies duivelsgebroed’. Zeiden dat hij ‘aan de beurt zou zijn’, ‘opgehangen moest worden’, ‘een pedo’ en een ‘hoerenzoon was met een zieke geest die kapotgemaakt moest worden’. Vier verdachten die schrijver Pim Lammers online bedreigden kregen vandaag bij de rechtbank in Utrecht een taakstraf opgelegd, één verdachte werd vrijgesproken. ,,Het was vrijheid van meningsuiting.’’