Automobiliste hindert politie opzichtig op Rondweg Houten: ‘Wat een muts!’

Asielzoe­kers opvangen? Het Utrechtse ‘Plan Einstein’ maakt iedereen blij

16:19 De samenwerking tussen asielzoekers en buurtbewoners in het asielzoekerscentrum aan de Einsteindreef in de Utrechtse wijk Overvecht is ook in cijfers een groot succes. Dat blijkt uit het onderzoek naar de opvang dat Utrecht vandaag heeft gepresenteerd. Eerder bleek al dat de buurt Plan Einstein heeft omarmd, terwijl er voor de opening veel verzet was.