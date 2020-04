Automobilisten trappen gaspedaal in door mooi weer en lege wegen: ‘coronaracers’ massaal op de bon

Polsbroe­kers willen dat Lopik standpunt ineenmt over windmolens: ‘Onze polder is geen win(d)gewest voor de stad’

8:06 Inwoners uit Polsbroek en Cabauw vragen de Lopikse gemeenteraad een standpunt in te nemen over de wenselijkheid van het plaatsen van windmolens in de Zuidzijderpolder bij Polsbroek, in de gemeente Lopik. In een bezorgde brief dringen 37 huishoudens uit deze kernen aan op meer duidelijkheid bij de politiek.