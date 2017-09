Ayoub (9) geeft verjaardagscadeau aan voedselbank: 'Ik wil iets goeds doen'

„Ik wil iets goeds doen”, zegt Ayoub in zijn lunchpauze op school. In de klas heeft hij al enthousiast verteld wat hij gisteren voor zijn verjaardag heeft gedaan. Met zijn moeder en zusje is hij naar de supermarkt geweest om broodjes, beleg en afwasmiddel te kopen voor de voedselbank. „En hagelslag, dat vind ik zelf heel lekker.”

Te veel spullen

Maar het doneren aan de voedselbank was niet het enige verjaardagscadeau van Ayoub. Toen hij vanmorgen wakker werd, lag er ook nog een leuke verrassing voor hemzelf te wachten: twee spelletjes voor op zijn Playstation. En daar is hij toch wel heel blij mee. „Maar eigenlijk heb ik zelf ook wel te veel spullen hoor”, vindt de jarige.

De bijdrage van Ayoub gaat naar de voedsel- en kledingbank in De Meern. Deze voedselbank is er voor mensen die niet of niet meer in aanmerking komen voor de reguliere voedselbank. Bijvoorbeeld voor gezinnen die nét een paar euro te veel verdienen.