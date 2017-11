Ayoub op de stoep om het gras te maaien, Strieder helpt met Duits

De medewerker van FC Utrecht Maatschappelijk was gisteren met een aantal oud-spelers in Houten en Zeist. ,,We rijden door de provincie en wijzen mensen erop dat Oprecht Utrecht bestaat en dat volgende week de FC-spelers de aftrap van het platform doen door wensen te vervullen. Dus kom maar op. Het mag voor jezelf zijn, maar ook voor anderen.’’



Zoals het er nu uitziet worden er twaalf stuks vervuld. ,,Vandaag werd er een scholier opgegeven die een heel zware tijd achter de rug heeft en het verdient in het zonnetje gezet te worden. Kan zomaar zijn dat hij volgende week wat spelers op de stoep heeft staan. Nee, meer vertel ik er niet over. Het moet een verrassing blijven.’’