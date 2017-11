Ayoub trots op zijn treffer: ‘Ik moet vaker aan mezelf denken’

Yassin Ayoub was gisteren de kleine patron van FC Utrecht. De middenvelder besliste het duel met Excelsior met zijn heerlijke 2-0. Daarmee is de orde in de subtop weer hersteld en is tegelijkertijd Excelsior, dat uit nog niet verloor dit seizoen, terug op aarde gezet.

Zondagmiddag aan de lunchtafel in stadion Galgenwaard besprak FC Utrecht-assistent Rick Kruys met welk recept zijn huidige werkgever zou winnen van de ploeg die hij óók als speler diende, Excelsior. ,,Yassin, bereid je voor. Jij krijgt de bal en schiet van afstand in de verre bovenhoek.’’

Ayoub, want om die Yassin ging het natuurlijk, hoorde het aan en besloot het er in minuut 56 op te wagen. Zijn schot zocht en vond de kruising. 2-0, duel beslist, hij het mannetje. ,,Zie je wel, ik moet ook veel vaker aan mezelf denken’’, zei Ayoub. ,,Ik kan echt schieten, train er genoeg op, maar ik voer het in wedstrijden niet uit.’’

Vaak genoeg, omdat de voetballiefhebber in hem eigenlijk automatisch kiest voor die lekkere steekbal, die óók een optie is. ,,Ja, maar dat is ook zo verschrikkelijk verleidelijk. Ik vind een fraaie steekpass vol finesse vaak net zo gaaf als een treffer. Maar soms kun je beter schieten, dat is me nu weer duidelijk.’’

