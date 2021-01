Baasje van door vuurwerk gedode kater Sjef doet emotionele oproep: ‘Bij vlagen word ik zo verdrietig en boos’

Bijzonder! Buurtbewo­ners boos op burgemees­ter vanwege sluiten wietschuur: ‘Dit is geen grote boef’

18:34 Is een bewoner met een handeltje in wietolie, -zalfjes en -pillen een drugsboef óf iemand die de randjes van de wetgeving opzoekt? De meeste mensen in de Veenendaalse Pelikaanstraat vinden dat laatste. Zij vinden het dan ook sneu dat een schuur even verderop in de straat is afgesloten omdat er een hennepkwekerij zat.