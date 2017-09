Baby Fabian is de 28.000ste Culemborger

Van der Jagt en haar partner Jelmer de Groot, regiomanager bij een facilitair bedrijf, zijn allebei 37 en wonen sinds 2005 in Culemborg. Eerder meldden ze zoon Marijn (2011) en dochter Lisanne (2014) aan bij de burgerlijke stand. ,,In die twaalf jaar Culemborg zijn we echt gecharmeerd geraakt van de stad. We komen allebei uit het noorden, Jelmer uit Menaldum en ik uit Emmen, en kennen elkaar van school in Leeuwarden. Toen Jelmer stage kon lopen in Nieuwegein en ik een baan kreeg in Maarssen zijn we naar het midden van het land verhuisd.



,,We woonden eerst even in Cothen tot we op Marktplaats een appartement in de Tollenstraat in hartje Culemborg zagen. We hebben de gok genomen, want tot die tijd kenden we de naam Culemborg alleen van het filenieuws.''