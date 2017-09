Babykleding over? IJsselsteinse Rachella zamelt het in voor orkaanslachtoffers Sint Maarten

Zelf heeft ze familie op zowel Curaçao als Sint Maarten. Toch was de huwelijksreis pas de eerste keer dat ze op Sint Maarten kwam. De dag voordat orkaan Irma over het eiland raasde, had ze contact met haar twee jaar jongere nichtje op Sint Maarten, dat net als zij juist een kleintje had gekregen. „Ze liet me via filmpjes zien hoe ze zich hadden voorbereid. Onder meer door veel water in te slaan.” Voor haar nichtje was het overigens niet de eerste orkaan in haar leven. Als 10-jarig meisje maakte ze in 1995 al orkaan Luis mee.