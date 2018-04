Bahebeck terug op trainingsveld bij FC Utrecht

Waar de Fransman de afgelopen maanden in Zeist bij de KNVB revalideerde, is hij nu in de fase beland dat hij bij de club verder herstelt. Vorige week meldde Simon Makienok zich al op het veld, een andere spits die een groot deel van het seizoen miste door blessureleed. Door de blessure van de Deen werd juist Bahebeck aangetrokken.

Bahebeck begon veelbelovend aan zijn avontuur in Utrecht met drie doelpunten in zeven wedstrijden. In de uitwedstrijd tegen AZ liep hij zijn blessure op. Het is twijfelachtig of Bahebeck en/of Makienok nog minuten gaan maken dit seizoen. Trainer Jean-Paul de Jong vertelde vorige week niet op korte termijn te rekenen op de inzet van Makienok, omdat hij geen risico's wil nemen en zorgvuldigheid het belangrijkst is. Ook voor Bahebeck wacht eerst nog de stap naar wedstrijdfit.