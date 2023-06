Baldadigheid of homohaat? Waarom de regenboogvlag zoveel haat oproept (en hoe je het kunt voorkomen)

Utrecht start onderzoek naar aardgas­vrij koken en verwarmen: deze wijken zijn als eerst aan de beurt

De aankomende twee jaar doet de gemeente Utrecht onderzoek naar aardgasvrij verwarmen en koken. In totaal zullen 20 buurten onder handen genomen worden, waarvan Kanaleneiland-Zuid en Oog in Al als eerst aan de beurt zijn. Maar dit is slechts het begin, want aardgasvrije buurten zullen pas over tien jaar werkelijkheid kunnen worden.