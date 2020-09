Balkunstenaar Joris (16) verovert de wereld met zijn toverkunsten, mede dankzij FC Barcelona

Zelfs in Engeland is het opnieuw uitgraven van de Utrechtse singel nieuws

14 september Dat het heropenen van de Catharijnesingel bijzonder is, weten wij natuurlijk allang. Maar ook bij de Engelse krant The Guardian zijn ze onder de indruk. Vandaag staat er een heus artikel over de singel op hun website: ‘Utrecht restores historic canal made into motorway in 1970s.’