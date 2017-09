Balvirtuoos Touzani opent zijn museum op het station

VideoDe populaire straatvoetballer Soufiane Touzani (30) showde vanmiddag zijn trucs op perron 12 van Utrecht Centraal. Hij was daar om zijn tijdelijk museum te openen.

Een balletje hooghouden is kinderspel voor de balgoochelaar, die naar Utrecht was gekomen om zijn museum officieel te openen. In het ‘Museum van Soufiane’, dat zich bevindt in een glazen wachtruimte op het perron tussen spoor 11 en 12, staan bordspellen en sportattributen uit het depot van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen.

Afgekeurd

Touzani verwierf bekendheid door het veelbekeken tv-programma Tika Taka Touzani, waarin hij bekende voetballers ontmoet. De hele voetbalwereld ligt aan zijn voeten sinds zo’ tien jaar geleden een filmpje met zijn voetbaltrucs online werd gezet. ,,Dat filmpje is zo’n 100 miljoen keer wereldwijd bekeken’’, lacht Touzani, die als competitievoetballer werd afgekeurd door een scheef gegroeide rug. ,,Ik had de Eredivisie kunnen halen, maar was niet exceptioneel goed.’’ De specialist zei tegen hem: ,,Ik kan je niet van het voetballen afhouden. Beperk je daarom tot een balletje hooghouden.’’

‘Insane’, blikt de goedlachse Nederlands-Marokkaanse Touzani terug op zijn daarop volgende doorbraak als populaire vlogger en freestyler. ,,Eden Hazard, de Belgische ster van Chelsea, heeft m’n filmpje gezien en is een grote fan van me. Volgende week vult hij de aflevering in een nieuwe reeks op mijn YouTubekanaal.’’

Eredivisie

Carrasco, Ramos, De Bruyne, Eriksen zijn allemaal topvoetballers die graag willen meewerken aan het programma van Touzani. ,,Dat zijn leuke namen’’, zegt de straatvoetballer, die voor het oog van veel media zijn nieuwe museum heeft geopend. ,,Ik ben relaxed en spreek de taal van de voetballers.’’ In oktober volgt op RTL7 een nieuwe serie van Tika Taka Touzani.

Volledig scherm Freestyler Soufiane Touzani showt zijn trucs voor zijn tijdelijk museum op perron 12 van Utrecht Centraal. © Angeliek de Jonge

In het museum zijn in goed beveiligde vitrines voorwerpen te zien uit het immense depot van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Dit is een bundeling van vier musea: het Tropenmuseum, Afrika Museum, Museum Volkenkunde en het Wereldmuseum.

Dambord

Onder museumstukken zijn bijzondere bordspellen, een dambord met kroonkurken in plaats van damstenen, een slaghout van een Japans spel, een kaartspel, een rood-witte sjaal uit Groenland of een mijnhelm van de Afrikaanse voetbalclub Orlando Pirates. Touzani heeft ze uitgekozen: ,,Ik heb er met veel plezier aan meegewerkt.’’

Bijzonder is het door de Amsterdamse designer Floor Wesseling gemaakte tweekleurige voetbalshirt met een grote witte pin erop. Het shirt hangt in de vitrine en Touzani kreeg een exemplaar uitgereikt van de designer op het perron. Het shirt vertelt het verhaal van de afgekeurde voetballer. ,,In mijn rug zit ook een 30 centimeter lange ijzeren pin.’’