Banenmarktroute voor vrijwilligers in gemeente De Bilt

Maatschappelijke instellingen in de gemeente De Bilt openen samen dit jaar voor het eerst de deuren voor potentiële vrijwilligers tijdens een Vrijwilligersbanenmarktroute. Deze vindt plaats op 6 en 7 oktober en heeft in ieder geval één groot voordeel: vrijwilligers zien meteen waar en met wie ze vrijwilligerswerk kunnen gaan doen.

Volgens Ingrid van Maarschalkerweert, manager welzijn bij MENS De Bilt, telt de gemeente De Bilt 400 maatschappelijke organisaties, verdeeld over alle kernen van De Bilt. ,,We wilden de vrijwilligersbanenmarkt vernieuwen en kwamen zo op de route waarbij de vrijwilligers zélf op bezoek kunnen bij de organisaties.’’

De Bilt is volgens Van Maarschalkerweert een heel betrokken gemeente. Bewoners melden zich al snel aan voor een vrijwilligersfunctie. ,,Maar er is natuurlijk ook verloop. Mensen haken om wat voor reden af en stromen door. Bovendien is er meer en meer vraag naar vrijwilligerswerk.’’

Wandeling met een praatje

Vrijwilligerswerk is inmiddels veel meer en gevarieerder dan koffie schenken op donderdagochtend. Het is af en toe boodschappen doen voor iemand die dat niet meer zelf kan, of een wandeling maken in de wijk met een praatje. ,,Het is heel erg divers’’, stelt Van Maarschalkerweert.

MENS De Bilt helpt ook inwoners van De Bilt die een sociale uitkering hebben aan vrijwilligerswerk. In eerste instantie om ze meer vertrouwen te geven, maar het moet hen uiteindelijk ook weer richting betaald werk helpen.

Commitment

Het werk is volgens Van Maarschalkerweert weliswaar vrijwillig, maar niet vrijblijvend. ,,Je gaat wel een commitment aan met een organisatie.’’ Die organisaties zijn volgens haar al erg bedreven in het werken met vrijwilligers. Er kunnen volgens haar flexibele afspraken worden gemaakt.

Doel is dat de vrijwilligers zelf op zoek gaan naar de deelnemende organisaties. ,,Bedenk wat je passies zijn. Wat vind je leuk om te doen?’’ Volgens Van Maarschalkerweert is er altijd wel een vrijwilligersfunctie bij een passie te bedenken. Bijvoorbeeld als vrijwilliger bij Agnes Kruidentuin in Maartensdijk, Konijnenopvang Loesje in Groenekan of het Helen Dowling Instituut in Bilthoven.

Spannend

Voor MENS De Bilt is de campagne die ze voeren voor deze vrijwilligerswerkroute ook spannend. Er hebben zich al erg veel organisaties aangemeld. ,,De campagne die we nu voeren is best wel groot. Maar uiteindelijk zijn we wel afhankelijk van de bewoners van de gemeente. Die moeten op pad gaan.’’