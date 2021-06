Bank stuurt moeder van Leendert-Jan bloemen voor 100ste verjaardag, terwijl ze al acht jaar is overleden

,,Het is nogal een pijnlijke fout”, vindt Hakkert. Zijn ex-vrouw woont in het appartement dat zijn moeder hem acht jaar geleden naliet en kreeg maandag een bloemetje voor zijn jarige moeder. ,,Ze belde me om te vragen wat ze ermee moest. Ik ging het boeket natuurlijk halen om op het graf van mijn moeder te leggen. Maar ik moet zeggen dat ik er echt geëmotioneerd en boos door werd.”

Spijt

Hakkert had geen idee dat zijn moeder een rekening bij Van Lanschot had. Volgens de woordvoerder van de bank werd er ieder jaar een rekeningoverzicht gestuurd. Daar kwam nooit reactie op en er is nooit door familie aangegeven dat mevrouw was overleden. ,,We doen graag iets extra’s voor de klant en wanneer iemand 100 jaar wordt, sturen we een bloemetje. Dat hebben we dit keer ook gedaan, maar helaas blijkt achteraf dat mevrouw al die tijd al overleden was. Dat is stom en dat spijt ons zeer.”