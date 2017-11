Bankstel in de fik in huis aan Troelstralaan

Column Sinterklaasje, kom maar binnen met je roetveegknecht!

10:45 Het is een paar jaar geleden dat ik voor het laatst met een kind op mijn nek bij de sluis stond om Sinterklaas te verwelkomen. Nu de jongste na een paar jaar van geloofstwijfel definitief is toegetreden tot de asintheïsten is het over en uit. De herinneringen aan al die jaren dat ik er heb gestaan, zijn in mijn hoofd samengeklonterd tot een brei van regen, pepernoten en blije gezichtjes.