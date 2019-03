Barbiefans slaan hun slag in Nieuwegein: ‘Twee- tot driehonderd euro voor een pop is heel normaal’

Anderhalf uur is hij deze zondagmorgen voor zijn vrouw bezig geweest met opbouwen van hun stand. Het resultaat: een uitstalling met honderden poppen, allemaal verschillend en kleurrijk. ,,We komen al twintig jaar op barbiebeurzen, volgende week zijn we in Duitsland’’, zegt Rob, uit de buurt van Roelofarendsveen. Om hem heen lopen mensen die door hun kleding- of make-up aan Barbie doen denken. De verschillende accenten en talen die klinken schetsen de verscheidenheid aan bezoekers. En wie denkt dat hier alleen vrouwen rondlopen, komt bedrogen uit. ,,Dat is een vooroordeel’’, countert Rob. Ook kinderen en opvallend veel mannen struinen langs de stands, op zoek naar hun eigen favoriet.