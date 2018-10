Barry Atsma: Domweg gelukkig in Vinex-wijk Leidsche Rijn

Utrechter Barry Atsma, momenteel te zien in onder meer de serie Klem en de film Bankier van het Verzet, is ongetwijfeld de bekendste bewoner van Leidsche Rijn. Maar blijkbaar matcht dat niet lekker, een bekend en succesvol acteur die is gehuisvest in een Vinexwijk. Een man die nu in Duitsland, Engeland en de VS werkt en naast Samuel L. Jackson te zien was in The Hitman’s Bodyguard, iemand met Gouden Kalf op de schouw. ,,Jouw collega’s vragen al-le-maal: Waarom woon jij toch in Leidsche Rijn? Blijkbaar past dat niet in het plaatje. Terwijl ik hier al meer dan 12 jaar woon.’’