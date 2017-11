Barry Atsma gaat in Utrecht vijf uur lang tennissen voor Serious Request

Acteur Barry Atsma daagt zichzelf maandag 4 december uit door in sportcentrum Oudenrijn in Utrecht vijf uur achter elkaar te gaan tennissen met sporters, 3FM-diskjockeys en fans. Voorwaarde is wel, dat er 60 euro per uur voor wordt gedoneerd.