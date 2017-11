Bart C. heeft spijt van ontucht en wil verantwoordelijkheid nemen

UpdateDe 27-jarige ontuchtverdachte Bart C. uit Utrecht stond dinsdag voor het eerst voor de rechter. C. heeft spijt en wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Ook wil hij het beeld dat over hem is ontstaan nuanceren.

Bart C. wordt verdacht van ontucht met zeven meisjes en schennispleging bij een ander meisje. De zaak kwam in augustus van 2017 aan het licht, toen de ouders van twee jonge meisjes aangifte tegen hem deden. C. werkte als pedagogisch medewerker bij de buitenschoolse opvang Partou in De Bilt.

Nadat hij werd aangehouden bekende hij de ontuchtige handelingen. Volgens de officier van justitie liet C. zich door enkele meisjes aftrekken en in zijn geslachtsdeel trappen. Ook liet hij zich op zijn kont slaan, aldus de officier.

Aangifte

Nadat het nieuws naar buiten kwam deden meerdere ouders aangifte, omdat ouders verdachte signalen waarnamen bij hun kinderen. Speciale zedenrechercheurs hebben zeer zorgvuldig onderzoek gedaan om er voor te zorgen dat feit en fictie niet door elkaar zouden lopen in de verklaringen van de jonge kinderen. Enkele weken na zijn aanhouding deed C. een zelfmoordpoging. Het verblijf in de gevangenis viel hem zwaar, zei Hesen.

Quote Ik wil de onrust die is ontstaan bij ouders en bij de maatschappij proberen weg te nemen door openheid van zaken te geven Ontuchtverdachte Bart C.

Dinsdag zei C. in de rechtbank dat hij verantwoording wil nemen voor zijn daden. Over de vijf andere verdenkingen van ontucht gaat hij nog een uitgebreide verklaring geven. Alle meisjes met wie hij ontucht pleegde waren de tussen 4 en 10 jaar oud. ,,Ik wil de onrust die is ontstaan bij ouders en bij de maatschappij proberen weg te nemen door openheid van zaken te geven,” zei C. Hij wil duidelijk maken dat er geen andere ontuchtslachtoffers zijn.

Grensoverschrijdend gedrag

Zijn advocaat Chris Hesen licht het verder toe. ,,Ja, er is sprake van grensoverschrijdend gedrag. Maar binnen het brede spectrum van ontucht zijn er meerdere gradatie’s. Mijn cliënt heeft bijvoorbeeld niet aan de kinderen gezeten. Ook is er geen sprake van dwang geweest. En de kinderen hadden hun kleren nog aan.”

Hesen wil er mee zeggen dat zijn cliënt geen ontuchtverdachte is zoals bijvoorbeeld Robert M. ,,Er zijn ook geen beelden gemaakt van de ontucht. Dat blijkt ook uit het onderzoek dat de politie heeft gedaan in zijn computer en telefoon. Bovendien heeft Bart ongelooflijk spijt van wat hij heeft gedaan. Hij wil daar echt zijn verantwoordelijkheid voor nemen.”

Professionele hulp

Hesen wil benadrukken dat C., kort voor zijn aanhouding, professionele hulp heeft gezocht. Ook had hij zijn vrouw op de hoogte gesteld. Niet lang daarna werd hij door de politie aangehouden. Het OM gaat er vanuit dat de periode waarin de ontucht plaatsvond ongeveer anderhalf jaar behelst.

Hesen bestrijdt dat. ,,Het is eind december 2016 begonnen. Bart zal daar tijdens het verhoor bij de politie dieper op ingaan. Hij wil schoon schip maken en staat open voor behandeling.” Wat C. dreef om deze handelingen te plegen wil Hesen nog niet zeggen. ,,Dat zal tijdens het verhoor en later bij de strafzaak duidelijk worden.”

C. werkte al vijf jaar bij Partou en had een Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel de verklaring van goed gedrag genoemd. ,,Zijn collega’s hebben ook nooit enig signaal gehad dat dit speelde,” zegt Hesen. Daarnaast werkte hij als personal trainer bij een sportschool in Utrecht. Ook daar had niemand iets door. Voor de ouders van kinderen die bij Partou komen kwam de ontuchtzaak als een grote schok. C. was tot zijn ontslag een geliefd medewerker, ouders liepen met hem weg.