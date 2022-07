Bart en Wilco beklommen ondanks negatief advies de Mont Blanc voor Kika, maar het ging niet zoals gepland

Van Bemmel is een bergsporter in hart en nieren, kijk maar op zijn Facebook of Instagram. Hij werd om die reden door Kika gevraagd om mee te doen met ‘Naar de top voor Kika’.

Van Bemmel zei ja, vertrok naar Italië en zou met een groep van veertien mensen de hoogste berg van de Alpen beklimmen. Maar het liep allemaal anders, onder meer omdat de in Utrecht geboren klimmer Wilco van Rooijen, bekend van zijn avonturen op de K2 en de Mount Everest, ook deel uitmaakte van de groep. ,,Het klikte enorm tussen hem en mij. Als het een eigenwijze bal gehakt was geweest, was het anders afgelopen.’’

Eerste Nederlanders

Van Bemmel en Van Rooijen trokken veel met elkaar op en deden bijvoorbeeld samen vijf toppen van boven de 4000 meter op één dag. Toen het gidsenbureau zei dat de de omstandigheden niet oké waren voor een klim naar de top van de Mont Blanc, gingen beide heren toch. Zonder groep, gewoon met zijn tweeën.

Bart vindt het oké op de hooggelegen Rifugio Guide d'Ayas.

,,We zijn ‘s nachts vertrokken, hebben ruim 13 uur geklommen en 4 uur gedaald en waren ‘s avonds om acht uur weer bij de hut. Het ging prima.’’ Ze hebben twee routes gecombineerd en zijn waarschijnlijk de eerste Nederlanders die de beroemde berg op deze manier beklommen.

Op naar de miljoen

Van Bemmel scherpte zijn hoogterecord aan (4807 meter) en harkte ook ruim 3000 euro bij elkaar voor Kika. ,,Ik ben tevreden, maar Kika is in september tien jaar bezig met Naar de top voor Kika. Het grote doel is om dan 1 miljoen euro te hebben opgehaald. We komen nog zo’n 30 duizend euro tekort.’’

Hij gaat daarom nog even door voor Kika. De hoogste berg van Italië is over een week aan de beurt en de Weisshorn in Zwitserland volgt later, met Van Rooijen. ,,Wilco heeft me ook meegevraagd naar het Pamirgebergte in Tadzjikistan, met toppen op 7500 meter. Dat is een unieke kans.’’

Bart van Bemmel is altijd blij in de bergen.

