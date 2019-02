Bart Kooiman redde een bejaarde vrouw uit het drijfzand: ‘Ze zat tot haar knieën in de modder’

Hoorzit­ting moet uitsluit­sel geven over komst digitale reclamezui­len in Utrechtse binnenstad

19:56 De Utrechtse Actiegroep Binnenstad030 is fel tegen de komst van digitale reclameborden in de binnenstad en sprak daar deze week met de gemeente over tijdens een hoorzitting. Vorige maand zorgde een bewonersprotest in Amsterdam ervoor dat de vergunningen voor de borden daar werden ingetrokken; ook in Den Haag staan ze ter discussie.