Bazin overleden: asiels opgescheept met 44 katten, 3 konijnen, 2 cavia’s en 5 geiten

VideoDierenambulance Vianen kreeg anderhalve week terug een telefoontje: de bazin van 44 katten, 3 konijnen, 2 cavia’s en 5 geiten was overleden. Haar man zat met de handen in het haar, want wat moest gebeuren met alle dieren?

Gerrit de Boom van de Dierenambulance Vianen had zoiets nog nooit meegemaakt. ,,Zowel voor mijn collega’s als voor mij is dit een heel uniek verhaal. Wij hebben niet eerder met zoveel dieren te maken gehad.’’ De Dierenambulance zette vorige week maandag dan ook een grote actie op om de dieren uit het huis te kunnen halen. ,,We zijn meteen met dierenartsen en asiels gaan praten, hebben auto’s geregeld en zijn naar het huis gegaan. Ter plekke bleek pas dat we binnen én buiten meer dan veertig katten moesten vangen.’’

Steriliseren

Stichting Dierenlot stelde geld beschikbaar voor de actie. De katten moesten namelijk niet alleen worden opgehaald, maar 33 dieren moesten ook nog eens worden gesteriliseerd. ,,Er was een hoop geld voor nodig om alles te kunnen regelen’’, vertelt De Boom. ,,We hebben alle dieren moeten laten nakijken, moesten zorgen voor onderdak en een aantal katten is dus ook gesteriliseerd.’’ De uiteindelijke kosten voor het ophalen, verzorgen en onderbrengen van alle dieren zijn dan ook opgelopen tot 9000 euro.

Nieuw baasje

De dieren zelf maken het goed. Ze zijn vrijwel allemaal ondergebracht in asiel de Kattenmand in Nieuw-Lekkerland, Dierenasiel Gorinchem en Dierentehuis Leerdam. De cavia’s en de konijnen hebben een plekje gekregen in Papendrecht. Eén konijn en de vijf geiten hebben al een nieuw baasje. De rest van de dieren moet nog even wachten op een nieuw thuis. ,,De dieren zitten nu eerst twee weken in quarantaine. Een aantal katten mankeert bijvoorbeeld wat aan de oogjes en moet daarvoor worden behandeld. Daarna zoeken de asiels een nieuw baasje voor ze.’’

Kleine beetjes helpen

Om Stichting Dierenlot te kunnen terugbetalen en de 9000 euro aan kosten te dekken, heeft Dierenambulance Vianen een actie opgezet. ,,We hopen dat mensen ons willen helpen om dit alles te bekostigen. We hebben inmiddels al 2400 euro binnen en merken dat mensen ons graag steunen. Daar zijn we dankbaar voor. Al is het maar een paar euro per persoon; alle kleine beetjes helpen. Hopelijk kunnen de dieren binnenkort een fijn, nieuw thuis krijgen.’’

Volledig scherm Een deel van de katten, hier met medewerkster Sabrina van het dierenasiel in Gorinchem. Daar worden 17 van de 44 katten nu tijdelijk opgevangen. De rest zit in Nieuw-Lekkerland en Deil. © Cor de Kock