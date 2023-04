BBB en GroenLinks samen in provinciebestuur Utrecht? De twee partijen gaan in gesprek

Kraamhou­der Stella (52) is ‘kotsmisse­lijk’ van uitstel omstreden plannen: ‘Dit geeft zoveel stress’

Stella Satta (52) mag in elk geval nog een jaar langer met haar pizzeria Lucia op haar vertrouwde plek bij winkelcentrum Overvecht blijven staan. Net zoals verkopers van ijs, bloemen, kaas en andere waar in de stad Utrecht nog even verzekerd zijn van een plek. Een opluchting? ,,Ik word door klanten gefeliciteerd, maar eigenlijk moet ik gewoon huilen. Een jaar is niets en dit geeft zó veel stress.”