Beatles-winkel opent in Hoog Catharijne en Bo (4) is groot fan: ‘Pellieleen is mijn favoriet’

,,Toen ik net uit de buik kwam was ik al fan’’, vertelt Bo (4) trots. Zijn kleine slaapkamer staat bomvol Beatles-spullen. ,,Ik heb vijf shirts. En twee spiegeltjes. En ik heb ook nog puzzeltjes’’, wijst hij glunderend aan. Alleen een Beatles-knuffel ontbreekt nog. ,,Toen Bo twee was kreeg ’ie een shirtje van de Beatles. Hij vroeg er meteen zóveel over: ‘wat zijn dat voor mannen? Hoe heten ze dan?’ Toen zijn we maar op YouTube gaan kijken en sindsdien wordt het iedere dag groter’’, legt moeder Aefke (44) uit. Ze zijn zelfs naar het Beatles Museum in Liverpool geweest. Maar wat maakt de Fab Four nou eigenlijk zo interessant? Voor moeder Aefke is het een raadsel, want zelf is ze geen grote fan. Bo weet het wel: ,,Het leukst vind ik al die liedjes. Ik ken ze allemaal.” Vooral Pennylane – bij Bo beter bekend als ‘pellieleen’ - is een groot favoriet. Evenals John Lennon: ,,Die vind ik de allerleukste.’’