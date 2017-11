Beauforthuis gaat in de steigers met 4 ton van Youp van 't Hek en andere bekende artiesten

Het Beauforthuis in Austerlitz staat in de steigers. De 400.000 euro, die is opgehaald door bekende artiesten zoals Youp van 't Hek, kan worden uitgegeven. Vrijdag is de officiële start van de verbouwing.