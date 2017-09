'Bedankt voor die mooie sexy jaren'

Case closed: gevonden schedel in Maarssen blijkt eeuwenoud

10:23 De politie in Stichtse Vecht sluit het onderzoek naar gevonden menselijke resten in Maarssen. Een voorbijganger vond hier in mei van dit jaar een schedel. Er werden daarna nog meer menselijke resten gevonden. Uit het onderzoek bleek toen, dat er sprake moet zijn geweest van een misdrijf.