'Bedreigde' Utrechtse huurders vertrouwen omstreden huisbaas niet meer

'Utrecht heeft wél grote rol in veiligheid bouwplaatsen'

17:22 Ook als de gemeente Utrecht geen opdrachtgever van bouwprojecten in de stad is, moet ze wel waken over de veiligheid en scherp in de gaten houden of bouwbedrijven zich aan de regels houden. Dat vindt een meerderheid van de politieke partijen in de stad. ,,Het gaat blijkbaar niet meer om incidenten, maar om een structureel probleem’’, zegt Heleen de Boer van GroenLinks.