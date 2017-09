Bedreigde wethouder: 'ik stopte mijn vingers niet in mijn oren'

Wethouder Franko Živković-Laurenta van Stichtse Vecht is dinsdagavond bedreigd na afloop van de gemeenteraadscommissie in Breukelen. ,,Een vrouw beet me toe dat ik persoonlijk gesloopt zou worden.''

Daarop verliet Živković verbouwereerd de vergaderzaal, volgens boze inwoners stopte hij daarbij zijn vingers in zijn oren onder het zingen van een liedje om hen het zwijgen op te leggen. ,,Dat klopt niet'', laat de aangeslagen portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening weten. ,,Ik heb mijn vingers niet in mijn oren gestopt. Geen sprake van en ook niet gezongen.'' Ook van daarop gelijkende gebaren was volgens hem geen sprake.

Er was wel sprake van een bewogen vergadering waarin de raadscommissie een uur lang debatteerde over de vraag of ze de vergunning voor de vestiging van een hondenkennel in Loenen wel of niet moest bespreken. Živković wees de commissie erop dat burgemeester en wethouders volgens de regels dit soort besluiten nemen en dat de commissie geen rol heeft.

Woede

Die besloot het punt af te voeren van de agenda, tot woede van een flink aantal inwoners van Loenen dat na twee uur wachten niet het woord mocht voeren over de kwestie. Ze vrezen geluidsoverlast van de kennel en wilden dat nogmaals onder de aandacht brengen. Over de hondenkennel wordt al tien jaar geprocedeerd.

,,Nadat de vergadering was beëindigd was ik nog op een heel redelijke manier in gesprek met een inwoner van Loenen toen er een mevrouw op mij af kwam stormen met de mededeling dat ik persoonlijk gesloopt zou worden als de kennel er zou komen. Dan sta je toch al te stuiteren na een vergadering met veel insprekers en veel weerstand. Natuurlijk krijgen we als politici wel vaker wat te horen, maar dit ging een stapje te ver, vooral door de nadruk die werd gelegd op het persoonlijke. Ik heb gezegd: nu vertrek ik."

Schreeuwen