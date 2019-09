Bedrijfsleider ziet zieke werknemer in de kroeg en slaat hem een gebroken kaak

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:13 Vandaag is de volgende pro-formazitting in de zaak rond de dood van studente Dunja, die in februari van dit jaar werd omgebracht in de City Campus Max. In juni werd tijdens de eerste pro-formazitting bekend dat Dunja door harde schoppen en stompen op haar hoofd is gestorven. Ook is toen bepaald dat hoofdverdachte Lorenzo S. moest worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum.