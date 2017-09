Bedrijven langs geplande tippelzone dreigen met miljoenenclaims

Dat bleek vanavond tijdens twee besloten bijeenkomsten, waar wethouder Victor Everhardt (D66) in gesprek ging met de ondernemers van de twee locaties waar mogelijk een tippelzone komt.

De ondernemers zijn bang dat de klanten wegblijven en dat hun gebouwen in waarde dalen en onverkoopbaar worden. De Boteyken is volgens hen ook niet geschikt om dat het een weg is die door veel doorgaand verkeer gebruikt. Het aangrenzende Meentpark trekt drugsdealers en andere criminelen aan, vrezen de ondernemers.

Koopovereenkomst

De grootste claim valt mogelijk te verwachten van aannemersbedrijf Oskam, dat een voorlopige koopovereenkomst heeft met de gemeente voor het stuk braakliggende grond waarlangs de gemeente de prostitutiezone wil vestigen. ,,De grond is van de gemeente en de waarde daarvan is 7 miljoen euro,’’ vertelt André aan de Stegge, aankomende voorzitter van bedrijvenkring Oudenrijn.

Daarnaast vrezen verschillende directeuren van autobedrijven, waaronder Audi, Volkswagen, Ford, Seat, en Honda, die zijn gevestigd aan de Oudenrijnseweg, miljoenen te verliezen als het plan van een tippelzone doorgaat. Automerken zouden er geen brood in zien om hun exemplaren in de buurt van een prostitutiestrook te verkopen.

Haalbaarheid

Volgens Aan de Stegge is er door de gemeente niet goed gekeken naar de haalbaarheid van een verhuizing van de tippelzone naar de Boteyken. ,,Wij waren echt met stomheid geslagen. De gemeente heeft de afgelopen jaren van Oudenrijn een hoogwaardig bedrijventerrein willen maken. Daar zijn de prijzen van de grond nu ook naar. Kleine ondernemingen, die hebben geïnvesteerd in panden, zouden hun pensioen zien verdampen. Alle bedrijfsgebouwen moeten voldoen aan een stringent regieplan. En dan komt de wethouder ineens met het plan van een tippelzone.’’

De ondernemers hebben de indruk dat de wethouder erg is geschrokken van de reacties en hopen dat Everhardt met de staart tussen de benen afstapt van het ‘onzalige plan’. ,,Ik denk dat we hem ervan hebben weten te overtuigen hier geen tippelzone te vestigen,’’ vertelt Aan de Stegge.

Hoerenstrip

Op Lage Weide trof Everhardt naast aangedane ondernemers, ook boze bewoners aan. Zij wonen pal naast de toekomstige ‘hoerenstrip’. Het echtpaar Medaets woont in een oude dienstwoning van Eneco. ,,Wij krijgen straks iedere avond de koplampen van 500 auto’s in de huiskamer, als die hun rondjes rijden.’’ Zijn echtgenote vult aan: ,,Het rapport waarop de gemeente de keuze heeft gebaseerd rammelt aan alle kanten. Ze hebben geen rekening gehouden met woningen en horeca op Lage Weide. Maar er is geen weg meer terug, zo lijkt het als we de wethouder horen.’’

De gemeente kan straks claims verwachten van middelgrote en zeer grote bedrijven op Lage Weide als het de tippelzone zich daar vestigt. Het distributiecentrum van de HEMA is er zeven dagen per week 24 uur in bedrijf. Honderden jonge mensen, onder meer vrouwelijke studenten, fietsen er ’s avonds langs. Ook de betoncentrale Mebin, die zeven dagen per week dag en nacht in bedrijf is, verwacht hinder te ondervinden, net als bergingsbedrijf Modern dat straks met zijn bergingswagen dwars door de tippelzone moet laveren.

Klimhal