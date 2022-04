Bedrijventerrein in Breukelen onder de loep in zoektocht naar criminele activiteiten

Diakones­sen­huis investeert 72 miljoen euro in verduurza­men gebouwen

Het Diakonessenhuis gaat tot en met 2025 in totaal 72 miljoen euro investeren in de gebouwen op op de locatie in de Bosboomstraat in Utrecht. Het ziekenhuis sloot donderdag een lening af van 40 miljoen euro om dit te kunnen realiseren.

13:21