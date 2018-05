Beelden vermoedelijke brandstichter Utrecht Centraal vrijgegeven

VIDEO Juffendag Houtense basis­school door brandsti­ching letterlijk in rook opgegaan

9:58 Wat een feestelijke dag had moeten worden voor de leerlingen en leerkrachten van de Montessori Basisschool aan de Vikingenpoort in Houten is uitgemond in een tragedie. Een flinke brand heeft niet alleen de spullen voor de Juffendag van vandaag vernield; ook het podium van de eindmusical is zwaar beschadigd. Het lijkt erop dat de brand is aangestoken.