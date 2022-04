Beer Kiriusha is gered uit Oekraïne en woont nu in Ouwehands Dierenpark

De beer leefde daar al in ‘afschuwelijke omstandigheden’ en door de oorlog was haar situatie verder verslechterd. Stichting Bears in Mind heeft haar daarom afgelopen weekend geëvacueerd en naar het dierenpark in Rhenen gebracht.

De bruine beer Kiriusha is 24 jaar oud en moest de eerste zes jaar van haar leven als circusbeer optreden. Daarna is zij aan een hotel met kinderkamp gegeven. Daar heeft ze achttien jaar in een kleine kale betonnen kooi met weinig bewegingsruimte geleefd. ,,Maar nu kan ze tot rust komen in het berenbos”, zegt Ingrid Vermeulen, directeur van Stichting Bears in Mind.

Achtergelaten

De eigenaar van Kiriusha vecht aan het front in Oekraïne en kan daarom niet meer voor haar zorgen. Ook wordt het voedsel steeds schaarser. ,,Nu de oorlog voortduurt zijn de eigenaren niet meer in staat voor het dier te zorgen. We zien dat dit soort dieren nu regelmatig wordt achtergelaten door het dreigende oorlogsgevaar”, vertelt Vermeulen.

Zondag is de beer aangekomen in het dierenpark en momenteel zit ze nog in quarantaine. In het berenbos worden bruine beren opgevangen die in het verleden zijn mishandeld. Nu wonen er negen beren met elk hun eigen verhaal.

