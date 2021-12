Beginnen met rijlessen? Reken dan maar op maandenlange wachttijd: ‘Vol is vol’

Een halfjaar tot een jaar. Zo lang is de wachttijd bij rijschool Servaas in Zeist. ,,Ik waarschuw mensen van tevoren: ik kan niet iedereen kwijt op het moment. Ik heb maar twee handen. Tsja, enerzijds is het goed voor je ego dat zoveel mensen bij je willen rijden, de wachtlijst is momenteel drie pagina’s vol, maar tegelijkertijd is het vervelend. Meer kan ik ook niet doen. Als mensen niet willen wachten, moeten ze maar naar een ander gaan”, zegt rijschoolhouder Peter Servaas.