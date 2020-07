Bejaarde Brit langs A27 betrapt met 30 kilo heroïne en 20 kilo cocaïne in verhuiswagen

‘Ket­tingruk­ker’ blijft voorlopig achter tralies

17:16 De 25-jarige man, die eerder deze week is opgepakt als verdachte van een flink aantal gewelddadige berovingen in Midden-Nederland, blijft voorlopig in de cel. Het Openbaar Ministerie wil vanwege het lopende onderzoek niet zeggen of de inwoner van Uithoorn al heeft bekend.