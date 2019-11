Bekende damcoach uit Culemborg ‘filmde stiekem toptalent (15) uit Suriname’

Lawinedra­ma: omgekomen snowboar­ders waren collega's en skileraar in Soester­berg

16:41 De twee Nederlanders die bij het lawine-ongeluk in het Oostenrijkse Sölden zijn omgekomen waren collega’s van elkaar en allebei skileraar. Het gaat om Stephan Verheij (39) en Roy Brink (33), die beiden werkten voor een bedrijf dat is gespecialiseerd in avontuurlijke wintersportreizen.