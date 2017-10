Bekende jachtvlieger Steve 'Catch' Netto overleden

Netto had een lange vliegcarrière bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij vloog meer dan 6000 missies in NAVO-verband. Daarmee heeft hij het record in handen van alle Luchtmacht-opperofficieren sinds de oprichting van de Luchtmacht in 1913. Hij was als jachtvlieger en wapeninstructeur ingedeeld bij squadrons op de vliegbases in Eindhoven, Gilze-Rijen en Volkel. Ook was hij onder meer gestationeerd in Canada, Noorwegen, Duitsland, Twente en Leeuwarden.